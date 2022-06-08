Hakkari'de 70 okula malzeme desteğinde bulunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de 70 okula malzeme desteğinde bulunuldu

08.06.2022 17:17
Hakkari'de 70 okula malzeme desteğinde bulunuldu

Hakkari'de "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında 70 okula malzeme desteğinde bulunuldu.

Hakkari'de "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında 70 okula malzeme desteğinde bulunuldu.

Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda enstrüman, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, masa, sandalye ve spor malzemeleri okul müdürlerine teslim edildi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, okullara malzeme desteğinin yanı sıra bazı okulların onarıldığını ve bilişim atölyelerinin kurulduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de projenin kentte ilgi gördüğünü aktararak, "Çocuklarımız proje sayesinde hem eğleniyor hem de fırsat eşitliğini yakalıyor. Sayın Valimizin de hassasiyetle üzerinde durdukları bu proje öğrenciden veliye, öğretmenden okulun fiziki şartlarına ve okulun imkanlarına kadar birçok alanı kapsamakta olup aynı zamanda dezavantajı ortadan kaldırarak okullar arası makas farkını minimum seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu da katıldı.

YORUMLAR
500
Hakkari'de engelli çocuğa yatak ve tekerlekli sandalye desteği Hakkari'de engelli çocuğa yatak ve tekerlekli sandalye desteği Hakkari'de unutulmaya yüz tutan oyunlar yeniden canlandırıldı Hakkari'de unutulmaya yüz tutan oyunlar yeniden canlandırıldı
Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 70 okula malzeme desteğinde bulunuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 17:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de 70 okula malzeme desteğinde bulunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement