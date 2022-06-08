Hakkari'de 70 okula malzeme desteğinde bulunuldu

Hakkari'de "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında 70 okula malzeme desteğinde bulunuldu.

Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda enstrüman, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, masa, sandalye ve spor malzemeleri okul müdürlerine teslim edildi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, okullara malzeme desteğinin yanı sıra bazı okulların onarıldığını ve bilişim atölyelerinin kurulduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de projenin kentte ilgi gördüğünü aktararak, "Çocuklarımız proje sayesinde hem eğleniyor hem de fırsat eşitliğini yakalıyor. Sayın Valimizin de hassasiyetle üzerinde durdukları bu proje öğrenciden veliye, öğretmenden okulun fiziki şartlarına ve okulun imkanlarına kadar birçok alanı kapsamakta olup aynı zamanda dezavantajı ortadan kaldırarak okullar arası makas farkını minimum seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu da katıldı.