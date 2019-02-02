Hakkari'de 70 Yerleşim Yeri Kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 70 yerleşim yeri yeniden ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 70 yerleşim yeri yeniden ulaşıma kapandı.



Hakkari il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 41 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliği yetkilileri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü belirttiler. - HAKKARİ

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