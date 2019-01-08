Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 73,6 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'de 73,6 Kilo Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 73,6 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de 73,6 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 73,6 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Kazan köyü yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada; 73,6 kilogram eroin maddesi, 1 adet (7,65 mm) tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 815 TL ele geçirilmiştir. Şüpheli 2 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor

Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:18:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 73,6 Kilo Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]