Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 73 Kilo 600 Gram Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'de 73 Kilo 600 Gram Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 73 kilo 600 gram eroin bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 73 kilo 600 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Yüksekova ilçesi Kazan köyü yolunda dün durdurulan bir araçta yapılan aramada 73 kilo 600 gram eroin, tabanca (7,65 mm) ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 815 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi

Hatay Valiliğinden Vatandaşlara Kritik Uyarı: O Bölgelerden Uzak Durun Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 00:33:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 73 Kilo 600 Gram Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]