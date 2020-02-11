Hakkari'de 73 yerleşim yeri kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 73 yerleşim yeri kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 73 yerleşim yeri kapandı

6 saat önce

Hakkari'de kar ve fırtına nedeniyle 73 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

Hakkari'de 73 yerleşim yeri kapandı, System.String[]

Hakkari'de kar ve fırtına nedeniyle 73 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.


Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 17 köy ve 56 mezra yolu olmak üzere 73 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
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