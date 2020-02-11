Hakkari'de 73 yerleşim yeri kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 73 yerleşim yeri kapandı
6 saat önce
Hakkari'de kar ve fırtına nedeniyle 73 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
Hakkari'de kar ve fırtına nedeniyle 73 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 17 köy ve 56 mezra yolu olmak üzere 73 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - HAKKARİ
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