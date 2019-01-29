Hakkari'de 75 Köy ve 111 Mezra Yolu Kardan Kapandı
51 dakika önce
HAKKARİ'de dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, 75 köy ve 111 mezra yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ'de dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, 75 köy ve 111 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari
'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Kar
kalınlığının kent merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreye ulaştığı belirtildi. Kardan dolayı 75 köy ve 111 mezranın yolu kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezindeki kar kütlelerini belirli noktalara toplayıp kamyonlarla il dışına taşıyor. - Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:15 Kaynak: DHA
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