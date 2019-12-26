Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı

6 saat önce

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 75 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı, System.String[]

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 75 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar ve tipi sonucu merkeze bağlı 6 köy, 14 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 18 köy, 37 mezra yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 75 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri ile Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Bölge genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği aktarıldı.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta 7, Van'da 6, Bitlis'te 5 ve Hakkari'de 4 derece olacağı kaydedilen açıklamada, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri ile Hakkari çevresinde yoğun kar beklendiğinden, meydana gelebilecek gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Bahçesaray, Yüksekova, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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