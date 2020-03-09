Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

6 saat önce

Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program büyük ilgi gördü.

Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, System.String[]

Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program büyük ilgi gördü.


Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen etkinliği Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Arsalı, Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Salih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Yurdagül Timur, polis, jandarma ile çok sayıda kadın katıldı. Programa katılanlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından gül takdim edilerek karşılandı. El Sanatlarının bulunduğu süs eşyası ve fotoğraf sergisini dolaşan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra programa katıldı.


Program saygı duruyu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Şifa Çakır'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun müzik dinletisi ve kadın temalı videonun izletilmesinin ardından konuşan Vali İdris Akbıyık, "Duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.


Yılın annesi seçilen 5 engelli çocuk annesi Ayten Taşçı'ya Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya tarafından Vali Akbıyık'a Türk bayrağı takdim edildi.


Program sonunda kadınlara Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şal hediye edildi. - HAKKARİ

Dünya Kadınlar Günü, Salih Kaya, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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