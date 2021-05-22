Hakkari'de 8 metre karla mücadele
Göller bölgesinde karla mücadele çalışması sürüyor
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göller ve Binbir kapı bölgesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi yüksek rakımda bulunan Göller ve Binbir kapı bölgesinde karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 7-8 metreyi bulan karla mücadele eden ekiplerin çalışması aralıksız olarak devam ediyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de 8 metre karla mücadele - Son Dakika