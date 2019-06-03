Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi
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Hakkari'de 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yük hayvanlarının üzerine yerleştirilmiş 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'de 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yük hayvanlarının üzerine yerleştirilmiş 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Şemdinli ilçesinde 1 Haziran'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetinde, Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan 2 yük hayvanının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 av tüfeği ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:19 Kaynak: AA
Hudut Tugay Komutanlığı, Şemdinli, Hakkari, Güncel
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