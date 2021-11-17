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Hakkari'de "90 köye 90 park" projesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Hakkari'de "90 köye 90 park" projesi çocukların yüzünü güldürdü

17.11.2021 11:19
Hakkari'de "90 köye 90 park" projesi çocukların yüzünü güldürdü

Hakkari'de çocukların sağlıklı ve güvenli ortamda oyun oynamalarını sağlamak için hayata geçirilen "90 köye 90 park" projesi ile köylerde yaşayan çocuklar oyun parkıyla buluşturuldu.

Hakkari'de çocukların sağlıklı ve güvenli ortamda oyun oynamalarını sağlamak için hayata geçirilen "90 köye 90 park" projesi ile köylerde yaşayan çocuklar oyun parkıyla buluşturuldu.

Son yıllarda çeşitli bakanlıkların hayata geçirdiği projeler sayesinde adeta altın çağını yaşayan Hakkari'de, yapılan yatırımlar vatandaşların yaşam standardını da yükseltti.

Spor, kültür, sağlık ve turizm başta olmak üzere birçok alanda önemli tesislerin inşa edildiği kentte, sosyal hayatın canlanması, çocuk ve gençlerin zaman geçirebileceği alanların oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kırsal alandaki yerleşim yerlerinde yol, sulama kanalı, istinat duvarı, içme suyu hattı çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, oyun parkı bulunmayan köylerdeki çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlamak için Valilik koordinesinde "90 Köye 90 Park" projesini başlattı.

Bu kapsamda, il merkezi ve ilçelere bağlı 90 köyde, çoğu okul bahçelerinde olmak üzere salıncak, kaydırak ve tahterevalliden oluşan oyun parkları kuruldu.

Oyun alanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, parklarda eğlenceli zaman geçiriyor.

"Köylerde yaşam standardı iyiye gidiyor"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, kentte alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra organize sanayi bölgesi, doğal gaz, TOKİ konutları, eğitim ve sağlığa yönelik projelerin sürdüğünü söyledi.

Bu planlamaları yaparken çocukları ve gençleri ihmal etmediklerini vurgulayan Akbıyık, "Valilik, belediye, İl Özel İdaresi ve kaymakamlıklar olarak çocuklara dönük birçok etkinlik ve yatırım yapıyoruz. Valilik ve İl Özel İdaresi olarak '90 Köye 90 Park' projemiz var. Özellikle oyun grubu ve park olmayan 90 köyümüze 90 park yaptık. Köylerdeki çocuklarımız da bu parklarda gönüllerince zaman geçirebilecek." dedi.

Kentteki mevcut park ve oyun gruplarını da onardıklarını belirten Akbıyık, her alanda büyük değişim ve dönüşümün yaşandığını vurguladı.

Depin bölgesinde yürüme yolları, rekreasyon alanı ve seyir terasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Gola Züryan Sosyal Tesisini bitirdik. Orada yine çocuklarımıza oyun grubu kurduk. Yürüyüş yolları, kafesi ve çevre düzenlemesiyle güzel bir alan oldu. Daha yaşanabilir, daha iyi bir Hakkari için var gücümüzle çalışıyoruz. Projeyi kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Köylerimizde ayrıca yol, kanalizasyon, içme suyu çalışmaları da yürütülüyor. Köylerimizde yaşam şartları daha iyiye gidiyor. Vatandaşlarımızın rahat yaşam sürmesi için tüm kurumlarımızla imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kentte tam bir yatırım seferberliği var. Köylerine park kurulan çocuklar da oyun alanlarına kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz."

"Parklar çocuklarımızın eğlence mekanı oldu"

Şemdinli'ye bağlı Korgan Köyü Muhtarı Necmettin Fırat ise köylerde çocukların eğlenceli zaman geçirebileceği alanların olmadığını belirtti.

Parklar sayesinde bu eksikliğin giderildiğini dile getiren Fırat, "Köylerde kurulan parklar çocukların eğlenebilmesi açısından iyi oldu. Oyun alanında güzel zaman geçiriyorlar. Bizim köyde de Üzümkıran İlkokulu bahçesine yapılan park için Valiliğimize şükranlarımızı sunuyorum. Çocuklarımız buraya gelerek oyun oynuyorlar. Güzel zaman geçiriyorlar." diye konuştu.

Çocuklardan Zeynep Taşçı da yeni yapılan park sayesinde oyun alanına kavuştuklarını belirterek, "Bizim köyümüzde artık park var. Çok mutlu olduk. Parkta arkadaşlarımızla oyun oynayarak eğleniyoruz. Parkımızı yapanlara teşekkür ederim." dedi.

Azam Aksoy da parka kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sulama Kanalı, oyunlar, Hakkari, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de '90 köye 90 park' projesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de "90 köye 90 park" projesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika
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