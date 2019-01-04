Hakkari'de 90 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışının etkisine giren Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 3 köy ve 10 mezra, Çukurca
'da 2 köy ve 7 mezra, Yüksekova
'da 7 köy ve 22 mezra ve Şemdinli
ilçesinde ise 10 köy ve 29 mezra yolu olmak üzere toplam 90 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için mesai gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
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