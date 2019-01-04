Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 90 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de 90 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 90 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışının etkisine giren Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 3 köy ve 10 mezra, Çukurca'da 2 köy ve 7 mezra, Yüksekova'da 7 köy ve 22 mezra ve Şemdinli ilçesinde ise 10 köy ve 29 mezra yolu olmak üzere toplam 90 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için mesai gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Çukurca, Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Son Dakika! GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı

Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Paralı Poşet Açıklaması: Kullanım Yüzde 50 Azaldı CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:03:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 90 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]