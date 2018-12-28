Hakkari'de 92 Köy ile 200 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yoğun kar yağışı nedenliye 92 köy ile 200 mezra yolu ulaşıma kapandım.Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yoğun kar yağışı nedenliye 92 köy ile 200 mezra yolu ulaşıma kapandım.



Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliği, sabah saatlerinden itibaren 92 köy ile 200 mezra yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.



Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde ise eğitim öğretime bir gün ara verildi. - HAKKARİ

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