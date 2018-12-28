Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 92 Köy ile 200 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de 92 Köy ile 200 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

17 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yoğun kar yağışı nedenliye 92 köy ile 200 mezra yolu ulaşıma kapandım.Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 92 Köy ile 200 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yoğun kar yağışı nedenliye 92 köy ile 200 mezra yolu ulaşıma kapandım.

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliği, sabah saatlerinden itibaren 92 köy ile 200 mezra yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde ise eğitim öğretime bir gün ara verildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:56 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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