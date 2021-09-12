Hakkari'de 98 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 70 kilo 800 gram eroin ile 27 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında piyade birlikleri ile ortak düzenlenen operasyonda 4 çuval içinde 70 kilo 800 gram eroin ile 27 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.