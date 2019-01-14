Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 980 Paket Sigara ve 637 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi

Hakkari'de 980 Paket Sigara ve 637 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapılan uygulamalarda 980 paket kaçak sigara ve 637 litre akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari'de 980 Paket Sigara ve 637 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapılan uygulamalarda 980 paket kaçak sigara ve 637 litre akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "8 ile 14 Ocak 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 980 paket sigara ve 637 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:42 Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa
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