Son Dakika Haberleri: Hakkari'de AB Hibe Programlarına İlişkin "Proje Hazırlama Eğitimi"

Hakkari'de AB Hibe Programlarına İlişkin "Proje Hazırlama Eğitimi"

1 saat önce

Hakkari Valiliği İl Proje ve Koordinasyon Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile AB hibe programlarına ilişkin "Proje hazırlama" eğitimi verilecek.

Hakkari'de AB Hibe Programlarına İlişkin
Hakkari Valiliği İl Proje ve Koordinasyon Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile AB hibe programlarına ilişkin "Proje hazırlama" eğitimi verilecek.

Hakkari Valiliği İl Proje ve Koordinasyon Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile kentteki 15 kamu kurumlarında görev yapan 20 personele Avrupa Birliği (AB) hibe programlarına yönelik "Proje hazırlama" konusunda eğitimler veriliyor. DAKA tarafından görevlendirilen Proje Eğitim Uzmanı Yunus Yetkin tarafından Rehberlik Araştırma Merkezi'nde 5 gün süreyle verilecek olan "Proje hazırlama" eğitiminde hibe programlarından yararlanma yolları, proje döngüsü yönetimi, aşamaları, amacı, proje hazırlama becerileri, kazanma yolları hakkında önemli bilgilerin verilecek. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Avrupa Birliği, Ekonomi
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