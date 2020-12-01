Hakkari'de açık öğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi - Son Dakika

Hakkari'de açık öğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi
01.12.2020 11:31
Hakkari'de 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.
Hakkari'de 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokul ve lise, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ile taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavlarının tarihe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sınavların takviminde yapılacak düzenlemelerin ayrıca duyurulacağı aktarıldı.
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