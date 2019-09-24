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Hakkari'de 'Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

18 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Hakkari'de 'Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı' yapıldı, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı.


Çağrı Merkezi VIP Salonunda yapılan toplantıya Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberdoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, 112 Şube Müdürü Ümit Kızılay, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Saraoğlu ve ilgili birim müdürleri katıldı. Vali Akbıyık, acil çağrı merkezinin faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, "112, 156, 155 ve UMKE ile AFAD gibi tüm birimler acil çağrı merkezinde hizmet vermektedirler. Yılda iki defa acil çağrı merkezlerinde toplantılar yapılması gerekiyor. Bizde emniyet, sağlık ve jandarmamız ile birlikte bu toplantıyı yaptık" şeklinde konuştu.


Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Saraoğlu ise, toplantının şubat ve eylül aylarında yapıldığını belirterek, "Burada çağrı merkezi hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimlerle işbirliğinin yapılması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve performansın arttırılması ile ilgili kunalar ele alınmaktadır" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:57 Kaynak: İHA
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