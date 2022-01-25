Hakkari'de açılan kütüphane ve etüt merkezine Vali Akbıyık'ın adı verildi - Son Dakika

Hakkari'de belediye ek hizmet binasında, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın adının verildiği kütüphane ve etüt merkezi törenle hizmete girdi.

Açılış töreninde konuşan Vali Akbıyık, kentte önceliklerinin her zaman eğitim olduğunu söyledi.

Eğitim kalitesini artırmak için çaba sarf ettiklerini ve şu ana kadar kentte 110 kütüphane kurduklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de eğitim çok iyi gidiyor. Hem kalite artıyor hem de fiziksel eksiklerimizi gideriyoruz. Bir taraftan beceri tasarım atölyelerini yapıyoruz bir taraftan da kütüphaneler kuruyoruz. Bütün amacımız çocuklarımızın gelişmiş ülkelerde olan eğitimlerden mahrum kalmamasıdır. Hakkari'de çok önemli bilim adamlarının çıkacağına inanıyoruz. Kütüphanemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Akbıyık ve beraberindekiler, açılışın ardından kütüphaneyi gezdi, kitap okuyan çocuklara tablet hediye etti.

Törene, Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.