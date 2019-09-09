Son Dakika Haberleri: Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu
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Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Çukurca, Hakkari, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:45 
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