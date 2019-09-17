Hakkari'de "Ahilik Haftası" kutlandı

Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü tarafından "Ahilik Kültürü Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.



Ticaret İl Müdürlüğü konferansa salonundan yapılan programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, kurum amirleri ve esnaf ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ahilik Haftası'nın uzun yıllar Kırşehir'de kutladığını belirterek, 1988 yılından beri de ülkenin her tarafında kutladığını söyledi. Akbıyık, "Ahilik kültürü genel olarak bir dünya görüşünün tezahürüdür. İnsan, eşya ve Allah ile kurulan münasebetlerin sosyoekonomik yansımasıdır. Yani arka planda güçlü bir inanç sistemi ve Türk İslam tarihinin ve medeniyetinin bir yansımadır. Cumhuriyetin ilk kuruluşundan sonra birçok ticari ya da esnafla ilgili kanunlar hazırlanırken ve kurumlar oluşturulurken, ahilik prensiplerinin ciddi katkıları olmuştur. Tabi gururla söylemeyiz ki ahilik kültürünün bünyesinde topladığı cömertlik, şefkat, af edici ve kanaatkar olmak, sabırlı ve metin olmak daima iyiliği ve güzelliği gözetip, kötülükten uzak tutmak gibi ilkeler, bireyden topluma uzanan ve hedefi aslında sadece Türkiye, Osmanlı ve Selçuklu veya İslam dünya değil, aslında bugün evrensel olarak kabul edilen bir düşünce sisteminin yansımasıdır" dedi.



Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (HESOB) Muharrem Tekin ise, ahilik teşkilatının insanlar arasındaki ticaret ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygı ve güler yüzlü olma ilkelerini temel ilke olarak aldığını söyledi.



Konuşmaların ardından yılın esnafı, yılın kalfası ve yılın çırağı seçilenlere plaket verildi.



Etkinlik, hafta nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - HAKKARİ