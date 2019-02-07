Hakkari'de "Aile İçi İletişim ve Gençlik" Semineri

Hakkari
'de İl Müftülüğünce "Aile İçi İletişim ve Gençlik" semineri düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi
'nde din görevlileri, eşleri ve ile vatandaşlara yönelik seminerde konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz
, toplumun temelini ailenin oluşturduğunu söyledi.
Ailenin sağlam temeller üzerine kurulmasının, sağlam, mutlu ve huzurlu bir toplumun oluşmasına vesile olduğunu anlatan Gürbüz, şöyle konuştu:
"Ailede şiddetin önlenmesi, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven kültürlü gençlerin yetişmesi, anne baba, kamu, kul ve komşu hakkı, helal haram duyarlılığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, sosyal medya kullanımında mahremiyet bilinci, bağımlılıkla mücadele, çevre temizliği ve doğal kaynakların kullanımı gibi konularda farkındalık yaratmak gayesiyle 'Gönül Bağı' projesi çerçevesinde toplumun her kesimini bir araya getirmek istiyoruz. Sevgi ve muhabbetin oluşmasına vesile olmak, daha iyi bir gelecek için görüş ve önerileri almak üzere Müftülüğümüzce gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin startını bugün vermiş olduk."
TOBB Hüseyin Çelik
Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Yaşar da bireyin kendini ve başkasını tanıması, mutlu ve huzurlu bir yaşam için güçlü sosyal ilişkiler, düşük stres ve sürekli kendini güncellemenin gerekliliği konularına değindi.
Seminere Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya
, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Vedat Ali
Ertuş, müftülük görevlileri ile vatandaşlar katıldı.