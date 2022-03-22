Hakkari'de AK Parti binasına yapılan taşlı saldırıya tepki - Son Dakika
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Hakkari'de AK Parti binasına yapılan taşlı saldırıya tepki

22.03.2022 14:16
Hakkari'de AK Parti binasına yapılan taşlı saldırıya tepki

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan ve Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, parti ilçe binasına yapılan taşlı saldırıyı kınadı.

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan ve Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, parti ilçe binasına yapılan taşlı saldırıyı kınadı.

Arslan, AK Parti Yüksekova ilçe binasında yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde çirkin bir saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda parti binasının hasar gördüğünü dile getiren Arslan, saldırı sonrası binlerce destek telefonu aldıklarını anlattı.

Arslan, bunun sadece partiye yönelik değil, memlekette birkaç yıldır hakim olan huzur ortamına yapılan bir saldırı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Saldırının, kolluk kuvvetlerinin mesai bitimi ile öğrencilerin okuldan çıkış saatine denk getirilerek kargaşa ortamının yaratılmak istendiğini de ifade eden Arslan,"Bunun kimseye bir faydası olmayacaktır. Saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Zeydan da herkesi aklıselim davranmaya davet ettiklerini ve kentteki huzur ikliminin bozulmasına izin vermeyeceklerini aktardı.

Nevruz Bayramı'nın bundan önceki halini de şimdiki halini de iyi bildiklerini ifade eden Zeydan, şunları söyledi:

"Bu bayramların bayram olarak kutlanmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Kimse bizi bu huzursuz ortama çekemeyecek. Bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Bize bu huzur iklimini yaşatan büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu memlekette bize yol ve yön belirleyenlere de şunu söylemek istiyoruz; bizim yolumuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yoludur, yönümüz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yönüdür. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Hakkari ve Yüksekova halkına teşekkür ediyorum. Bir daha böyle çirkin saldırıların olmamasını temenni ediyorum."

Açıklamaya partililer de destek verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de AK Parti binasına yapılan taşlı saldırıya tepki - Son Dakika


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