Hakkari'de "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu'nun ortak protokolü kapsamında Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Öğretmenevinde düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya kent genelinden 200 öğrenci katıldı.

Turnuvada 7 farklı oyunda yarışan ve kategorilerinde birinci olan öğrenciler, Diyarbakır'da yapılacak Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı.

Turnuvanın startını veren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kentte başlattıkları eğitim seferberliğinde, öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra zihinsel gelişimini de çok önemsediklerini belirtti.

Yarışmaya katılan öğrencilere başarı dileyen Gür, turnuvada emek sarf eden öğretmenlere teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Gür, Yüksekova Adalet Komisyonu Başkanı Süleyman Küçükekiz, İl Milli Eğitim Şube müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sabah Saklı ile Derecik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Uyanık verdi.