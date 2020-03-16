Hakkari'de alışveriş merkezleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Hakkari'de alışveriş merkezleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Hakkari'de alışveriş merkezleri dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Hakkari'de alışveriş merkezleri dezenfekte ediliyor Hakkari'de alışveriş merkezlerinde yeni tip korona virüse (covid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Hakkari'de alışveriş merkezleri dezenfekte ediliyor

HAKKARİ - Hakkari'de alışveriş merkezlerinde yeni tip korona virüse (covid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Yeni tip korona virüse karşı kentin en büyük alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanı, yemek katı, mescit, tuvaletler ve oturma alanları dezenfekte edildi. Alışveriş merkezinde uygulama alanını uzun süreli hijyenik hale getiren, enfeksiyon bulaşma riskini ortadan kaldıran dezenfektan ürünler kullanıldı. AVM yetkilileri, müşterilerinin güvenli ve hijyenik ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için dezenfekte çalışması yapan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise korona virüs vakası görülmeden önce de haftalık olarak kentte dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirtti. Türkiye'de korona virüs vakası görülmesinden sonra da çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten yetkililer, "Görevli arkadaşlarımız, iş yerlerinde vatandaşın temas ettiği tüm ekipmanlarda hijyen çalışması yapıyor. Okullar, kamu kurum ve kuruluşlar, AVM'ler, cadde ve sokaklar, iş yerleri, çocuk oyun ve çocuk park alanları, halkın dinlendiği parklar olmak üzere çevreyi tamamen ilaçladık" şeklinde konuştular.

Hakkari'de alışveriş merkezleri dezenfekte ediliyor

Hakkari, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:39 Kaynak: İHA
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