Hakkari'de Amatör Lig Heyecanı
55 dakika önce
Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Amatör Lig'de, rakibi Hakkari Spor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu.
Hakkari
Sportif Faaliyetler Kulübü, Amatör Lig'de, rakibi Hakkari Spor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu.
Hakkari Merzan Futbol
Sahası'nda oynanan maçı İl Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer
, AK Parti
İl Başkanı Emrullah Gür
, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Cemal Adıyaman
, Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ve çok sayda sporsever izledi.
Karşılaşmada Hakkari Sportif Faaliyetler, rakibini 4-0 yendi.
Hakkari Sportif Faaliyetler, nisanın son haftasında Bölgesel Amatör Ligi baraj maçını Yüksekova
Belediye Spor ile oynayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:12 Kaynak: AA
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