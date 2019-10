Hakkari'de 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri

Hakkari Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.



Valilik binası önünde toplanan sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanligil öncülüğünde davul zurna eşliğinde yürüyüşe geçtiler. Ellerinde dev Türk bayrakları bulunan sporcular, kortej halinde çevre yolu üzerinde yürüyüşlerini sürdürdüler. Davul zurna eşliğinde oynaya oynaya yürüyen sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde bir araya geldiler.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan ve her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını sağlamak ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Müdür Güldal, "Amatör Spor Haftası bu yıl 7-13 Ekim 2019 tarihleri arasında tüm Türkiye'de farklı etkinliklerle kutlanacaktır. İlimizde de Amatör Spor Haftası etkinliklerine kortej yürüyüşüyle start verdik. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca çocuk ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak en güzel araç spordur. Sporu yaymak için kurum olarak üzerimize düşeni yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Spor bir ülkedeki en büyük birleştirici güçtür. Amatör Spor Haftası etkinlikleri ile hedefimiz her hanede spor yapan kişi sayısını arttırmaktır. Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amatör Spor haftası etkinlikleri kapsamında 6 farklı branşta spor etkinliklerimiz olacaktır. Bu hafta vesilesiyle 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Amatör Spor Haftası'na katılacak olan sporcularımıza, görev alacak idareci, antrenör ve hakem arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından judo ve güreş takımı sporcuları birbirinden güzel gösteriler sergilediler. Miniklerin gösterisi ise çevrede toplananlar tarafından büyük alkış aldı. - HAKKARİ