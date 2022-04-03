Hakkari'de "Analig Judo Grup Müsabakaları" başladı - Son Dakika
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Hakkari'de "Analig Judo Grup Müsabakaları" başladı

03.04.2022 08:49
Hakkari'de "Analig Judo Grup Müsabakaları" başladı

Hakkari'de "Analig Judo Grup Müsabakaları" 9 ilden 120 sporcunun katılımıyla başladı.

Hakkari'de "Analig Judo Grup Müsabakaları" 9 ilden 120 sporcunun katılımıyla başladı.

Kapalı spor salonunda yapılan müsabakalarla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi ile sporun tabana yayılmasının sağlanarak milli takıma sporcu yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kentin bu kapsamda 1-4 Nisan'da judo branşına ev sahipliği yaptığını aktaran Yıldırım, "9 ilden 120 sporcunun katılımı ile güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Birbirinden yetenekli sporcuların mücadele ettiği ilk günkü maçlarda ter döken sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Burada kazanan ülkemizin gençliği ve sporu olacak." ifadelerini kullandı.

Müsabakalarda yer alacak sporcu, antrenör ve hakemlere başarı dileyen Yıldırım, organizasyonun kentte yapılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile ilgili kurumlara teşekkür etti.

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Emin Yıldırım, gençlik, Hakkari, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Analig Judo Grup Müsabakaları' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de "Analig Judo Grup Müsabakaları" başladı - Son Dakika
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