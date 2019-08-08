Hakkari'de anız yangını
25 dakika önce
Hakkari'de çıkan anız yangını, belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:54 Kaynak: İHA
'de çıkan anız yangını, belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hakkari'nin Halifederviş Mahallesi Karayolu Şube Şefliği yakınlarında anız yangını çıktı. Bölge sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle anız yangını kısa sürede söndürüldü. - HAKKARİ
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