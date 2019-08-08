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Hakkari'de anız yangını

25 dakika önce

Hakkari'de çıkan anız yangını, belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Hakkari'de çıkan anız yangını, belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hakkari'nin Halifederviş Mahallesi Karayolu Şube Şefliği yakınlarında anız yangını çıktı. Bölge sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle anız yangını kısa sürede söndürüldü. - HAKKARİ
Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:54 Kaynak: İHA
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