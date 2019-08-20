Hakkari'de anız yangını
47 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Ördekli köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:07 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Ördekli köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.
Köylülerin yangını Hakkari Belediyesi ve İl Özel İdaresine bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. İtfaiye
ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. - HAKKARİ
Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Bayramda kaybolan genç, bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömülmüş Diyanet'ten umre fiyatlarında büyük kampanya