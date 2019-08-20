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Hakkari'de anız yangını

47 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Ördekli köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.

Hakkari'de anız yangını, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Ördekli köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.

Köylülerin yangını Hakkari Belediyesi ve İl Özel İdaresine bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. İtfaiye ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. - HAKKARİ
Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:07 Kaynak: İHA
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