Son Dakika Haberleri: Hakkari'de anne ile oğlu silahla vuruldu
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Hakkari'de anne ile oğlu silahla vuruldu

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde silahla vurulan anne öldü, oğlu yaralandı.

Hakkari'de anne ile oğlu silahla vuruldu, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde silahla vurulan anne öldü, oğlu yaralandı.
İlçeye bağlı Cevizli köyünde Ayşe Çiçek (57) ile oğlu Muhammed Çiçek (13), köy yakınlarında silahla vurulmuş halde bulundu.
Köydekilerin yardımıyla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Oğlu Muhammed Çiçek ise ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çiçek'in cenazesi, yakınları tarafından Hakkari'ye bağlı Karşıyaka Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:32 Kaynak: AA
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