Hakkari'de anne ile oğlu silahla vuruldu

Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde silahla vurulan anne öldü, oğlu yaralandı.
İlçeye bağlı Cevizli
köyünde Ayşe Çiçek (57) ile oğlu Muhammed Çiçek
(13), köy yakınlarında silahla vurulmuş halde bulundu.
Köydekilerin yardımıyla Çukurca Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan anne, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Oğlu Muhammed Çiçek ise ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş
Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çiçek'in cenazesi, yakınları tarafından Hakkari'ye bağlı Karşıyaka
Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.