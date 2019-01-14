Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'Arabuluculuk' Eğitimi

Hakkari'de 'Arabuluculuk' Eğitimi

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de arabuluculuk eğitim seminerine katılan avukatlara sertifikaları verildi.

Hakkari'de 'Arabuluculuk' Eğitimi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de arabuluculuk eğitim seminerine katılan avukatlara sertifikaları verildi.

5 - 10 Ocak tarihleri arasından Hakkari Barosundan verilen eğitim seminerinde; Prof. Dr. Ünal Sığrı, Öğretim Üyesi Dr. Özgen Alkanat ve Avukat Yurdagül Gündoğan tarafından avukatlara 84 saatlik arabuluculuk eğitimi verildi. Eğitimi tamamlayan avukatlara, Hakkari Barosunda katılım belgeleri takdim edildi.

Sertifika programına Hakkari Barosu Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Avukat Yurdagül Gündoğan ve avukatlar katıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Gündoğan, Hakkari, Güncel
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