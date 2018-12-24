Hakkari'de Araçlar Yolda Kaldı
1 saat önce
Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Hakkari
kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:26 Kaynak: DHA
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