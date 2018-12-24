Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Araçlar Yolda Kaldı

Hakkari'de Araçlar Yolda Kaldı

45 dakika önce

Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:26 Kaynak: DHA

Sabah, Kar, Hakkari, Güncel
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