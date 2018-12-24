Hakkari'de Araçlar Yolda Kaldı
45 dakika önce
Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:26 Kaynak: DHA
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