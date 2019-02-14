Hakkari'de Arazide 396 Av Tüfeği Bulundu
1 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın yaptığı arazi aramalarında 396 av tüfeği ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın yaptığı arazi aramalarında 396 av tüfeği ele geçirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü Duranlar Mezrası Goligri Mevkii'nde arazi arama çalışması yaptığı anlatıldı. Açıklamada, yapılan çalışma sırasında 396 av tüfeği ele geçirildiği, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:48 Kaynak: DHA
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