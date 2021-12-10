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HAKKARİ'DE, ARAZİDE ÇUVALLAR İÇİNDE 515 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

HAKKARİ'DE, ARAZİDE ÇUVALLAR İÇİNDE 515 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

10.12.2021 10:26

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü çuvalların içinde 515 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü çuvalların içinde 515 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'ya bağlı Yukarı Güveç mezrasında uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine, mezranın kırsal alanına operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Arazide, toprağa gömülü çuvallar içinde 515 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam, 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyeti" mesajıyla Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildiğini açıklamıştı.

HAKKARİ'DE, ARAZİDE ÇUVALLAR İÇİNDE 515 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
HAKKARİ'DE, ARAZİDE ÇUVALLAR İÇİNDE 515 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
HAKKARİ'DE, ARAZİDE ÇUVALLAR İÇİNDE 515 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
HAKKARİ'DE, ARAZİDE ÇUVALLAR İÇİNDE 515 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Yüksekova, Hakkari, Polis, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DE, ARAZİDE ÇUVALLAR İÇİNDE 515 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAKKARİ'DE, ARAZİDE ÇUVALLAR İÇİNDE 515 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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