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Hakkari'de arazide gömülü silah ele geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü vaziyette silah ele geçirildi.

Hakkari'de arazide gömülü silah ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü vaziyette silah ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü tarafından araziye gömülü vaziyette; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi marka makineli tüfek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
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