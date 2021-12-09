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Hakkari'de araziye gizlenen 295 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Hakkari'de araziye gizlenen 295 kilo uyuşturucu bulundu

09.12.2021 17:40
Hakkari'de araziye gizlenen 295 kilo uyuşturucu bulundu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 270 kilo eroin ile 25 kilo metamfetamin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 270 kilo eroin ile 25 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, araziye gizlenen 270 kilo eroin ve 25 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.


Hakkari'de araziye gizlenen 295 kilo uyuşturucu bulundu

Metamfetamin, Yüksekova, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de araziye gizlenen 295 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de araziye gizlenen 295 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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