Hakkari'de araziye gömülü 189 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin Akpınar köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

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