HAKKARİ'DE AŞÇILARA, TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI EĞİTİMİ - Son Dakika

HAKKARİ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün en çok rağbet gören kurslarından olan aşçılık kursu, kursiyerlerin beceri ve yaratıcılıklarını iyi yerlere taşıyacak eğitim koşulları sağlıyor. Yemek ve mutfak kültürüne dönük teorik ve pratik eğitim alan kursiyerler, Hakkari yemeklerinin yanı sıra Türk ve Dünya mutfağının lezzetli yemeklerini de yapıyorlar.

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ve haftanın 5 günü verilen kurslara katılan 30 aşçı adayı kadın, kurs süresi boyunca sıcak yemek, meze, pasta türleri, dünya mutfağından farklı yemek çeşitlerini öğreniyor. Uygulamalı olarak eğitim alan aşçı adaylarının çoğu kendi işini kuruyor. Uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, özellikle ev hanımları kurslara rağbet gösteriyor. Profesyonel şekilde bir eğitim alan kursiyerler aldıkları bu eğitim sonucu sertifika alıyorlar. Bu sertifika ile ev hanımları kendi işini kurabildiği gibi çeşitli kafe ve restoranlarda da çalışabiliyorlar.

Eşi'nin önerisi ile Halk eğitimin ücretsiz aşçılık kursuna katıldığını söyleyen Mercan Gültekin, Evde kendi imkanları ile yemek yaptığını ancak Halk Eğitim Kursları sayesinde kendisini daha çok geliştirdiğini, kursta öğrendiği bilgiler sayesinde aşçılık öğrendiğini belirterek, Hakkari yöresi yemeklerinin yanında Türk ve Dünya mutfağına ait yemekleri yapabildiğini söyledi.

Kurslara katılan kadınların büyük emek vererek marifetlerini sergilediği kurslar ile ilgili bilgi veren yiyecek İçecek Bölümü Öğretmeni Nilüfer Besi ise, Kasım ayından beri devam eden aşçılık kurslarına çok büyük bir ilgi olduğunu belirtti. Sofra düzeninden her türlü yemek yapımı ile ilgili uygulamalı eğitim verdiğini anlatan Besi, Aşçılık kursuna büyük ilgi var. Arkadaşlarımız Hakkari mutfağı ile sınırlı kalmıyor. Türk mutfağını işliyoruz derslerimizde. Dünya mutfağını işliyoruz. Kurslara katılan arkadaşlarımız çok memnunlar. Kendilerini çok yönlü olarak geliştiriyorlar. Ev hanımlarının evlerde oturmayıp böylesi kurslara ilgi göstermeleri, kendi ayakları üstünde durmaları sevindirici. Çok güzel imkanlar var. Bu imkanları sunan Milli Eğitim Müdürümüz ve Kurs Müdürümüze teşekkür ediyoruz dedi.