Üye Girişi
HAKKARİ'DE AŞÇILARA, TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI EĞİTİMİ - Son Dakika

HAKKARİ'DE AŞÇILARA, TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI EĞİTİMİ

15.01.2022 10:47

HAKKARİ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün en çok rağbet gören kurslarından olan aşçılık kursu, kursiyerlerin beceri ve yaratıcılıklarını iyi yerlere taşıyacak eğitim koşulları sağlıyor.

HAKKARİ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün en çok rağbet gören kurslarından olan aşçılık kursu, kursiyerlerin beceri ve yaratıcılıklarını iyi yerlere taşıyacak eğitim koşulları sağlıyor. Yemek ve mutfak kültürüne dönük teorik ve pratik eğitim alan kursiyerler, Hakkari yemeklerinin yanı sıra Türk ve Dünya mutfağının lezzetli yemeklerini de yapıyorlar.

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ve haftanın 5 günü verilen kurslara katılan 30 aşçı adayı kadın, kurs süresi boyunca sıcak yemek, meze, pasta türleri, dünya mutfağından farklı yemek çeşitlerini öğreniyor. Uygulamalı olarak eğitim alan aşçı adaylarının çoğu kendi işini kuruyor. Uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, özellikle ev hanımları kurslara rağbet gösteriyor. Profesyonel şekilde bir eğitim alan kursiyerler aldıkları bu eğitim sonucu sertifika alıyorlar. Bu sertifika ile ev hanımları kendi işini kurabildiği gibi çeşitli kafe ve restoranlarda da çalışabiliyorlar.

Eşi'nin önerisi ile Halk eğitimin ücretsiz aşçılık kursuna katıldığını söyleyen Mercan Gültekin, Evde kendi imkanları ile yemek yaptığını ancak Halk Eğitim Kursları sayesinde kendisini daha çok geliştirdiğini, kursta öğrendiği bilgiler sayesinde aşçılık öğrendiğini belirterek, Hakkari yöresi yemeklerinin yanında Türk ve Dünya mutfağına ait yemekleri yapabildiğini söyledi.

Kurslara katılan kadınların büyük emek vererek marifetlerini sergilediği kurslar ile ilgili bilgi veren yiyecek İçecek Bölümü Öğretmeni Nilüfer Besi ise, Kasım ayından beri devam eden aşçılık kurslarına çok büyük bir ilgi olduğunu belirtti. Sofra düzeninden her türlü yemek yapımı ile ilgili uygulamalı eğitim verdiğini anlatan Besi, Aşçılık kursuna büyük ilgi var. Arkadaşlarımız Hakkari mutfağı ile sınırlı kalmıyor. Türk mutfağını işliyoruz derslerimizde. Dünya mutfağını işliyoruz. Kurslara katılan arkadaşlarımız çok memnunlar. Kendilerini çok yönlü olarak geliştiriyorlar. Ev hanımlarının evlerde oturmayıp böylesi kurslara ilgi göstermeleri, kendi ayakları üstünde durmaları sevindirici. Çok güzel imkanlar var. Bu imkanları sunan Milli Eğitim Müdürümüz ve Kurs Müdürümüze teşekkür ediyoruz dedi.

HAKKARİ'DE AŞÇILARA, TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI EĞİTİMİ
HAKKARİ'DE AŞÇILARA, TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI EĞİTİMİ
HAKKARİ'DE AŞÇILARA, TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI EĞİTİMİ

YORUMLAR
500

Halk Eğitim Merkezi, Yemek Tarifi, Hakkari, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DE AŞÇILARA, TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI EĞİTİMİ - Son Dakika


Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan         
10:49
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı         
10:31
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı         
09:08
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08

Son Dakika Haberleri
10:50 Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi
10:49 Denizin toprağını kazan bilim insanları, tesadüfen 60 milyon balığın bulunduğu yuvayı keşfetti
10:48 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan
10:39 Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
10:24 Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı
10:09 MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü
10:08 Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat açıkladı: 44 terörist etkisiz hale getirildi
09:59 Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce ne yapacağını şaşırdı
09:58 Seçimlere girecek 24 parti Resmi Gazete'de yayımlandı! Sarıgül ve İnce'ye büyük şok
09:52 Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 11:00:59. #1.12#
SON DAKİKA: HAKKARİ'DE AŞÇILARA, TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI EĞİTİMİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement