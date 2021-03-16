Hakkari'de asırlık oyunlar nesilden nesile aktarılıyor - Son Dakika

Hakkari'nin Demirli köyü sakinleri, boş zamanlarında büyüklerinden öğrendikleri oyunları oynayarak unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini yaşatıyor.

Boş zamanlarında "kelıberane" ve "20 taş" oyununu oynayan köylüler, bu oyunları gençlere de öğreterek gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Köy sakinlerinden Abdulbaki Bozkurt (43), çocukluk dönemlerinden beri bu oyunları oynadıklarını söyledi.

Oyunları nesilden nesile aktarmaya çalıştıklarını belirten Bozkurt, "Eskiden oyunlarımız ve oyuncaklarımız doğaldı. Doğal ortamda oynuyorduk. Güzel bir etkinlik oluyor. Dedelerimizden öğrendiğimiz bu oyunları çocuklarımıza da öğretiyoruz." dedi.

Oyunları dedesinin babasına, babasının da kendisine öğrettiğini anlatan Nazmi Aydın ise "Bu oyunlar bizim için önemli bir kültür. Bizde bunu yaşatmak için her yaştan köylülerimizle oynuyoruz. Bu oyunlar çok zevkli oluyor ve çocuklar gibi biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Velat Bozkurt da "Kelıberane oyununda, dikilen taşlardan 3 tanesini deviren takım bir sayı alıyor. Her atışta oyuncuların yerleri değişiyor. İnternet oyunlarından daha güzel benim için. Hem güzel zaman geçiriyoruz hem de zevkli oluyor. Geleneksel olan bu oyunları yeni nesillere aktaracağız." ifadelerini kullandı.