Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Asker ve Öğrenciler Doğa Yürüyüşüne Katıldı

Hakkari'de Asker ve Öğrenciler Doğa Yürüyüşüne Katıldı

1 saat önce

Hakkari 'de üniversite öğrencileri ve askerlerin katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Hakkari'de Asker ve Öğrenciler Doğa Yürüyüşüne Katıldı, System.String[]
Hakkari 'de üniversite öğrencileri ve askerlerin katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.


Hakkari Üniversitesinin internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, üniversite ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca doğa yürüyüşü düzenlendi.


Aralarında Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ile Hakkari Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş'in de bulunduğu grup komutanlıkta bir araya geldi.


Üniversitenin idari ve akademik personeli, öğrenci ve askerler buradan Kırmızı Tepe Üs Bölgesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi.


Rektör Pakiş, etkinlikten dolayı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına teşekkür etti.


Yürüyüşün ardından askerler katılımcılara çorba ve çay ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Komando, Hakkari, Güncel
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