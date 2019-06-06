Son Dakika Haberleri: Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı
Son Dakika Ekonomi Haber

Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı duyuruldu.

Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı duyuruldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:18 
Hakkari, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 10:35:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]