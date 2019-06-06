Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:18
Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari
bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı duyuruldu.
Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı
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