Mehmetçik, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahına 2 ayrı dilde bildiri attı - Son Dakika
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Mehmetçik, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahına 2 ayrı dilde bildiri attı

07.11.2022 12:23

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından, helikopterle dağlara bildiri atılıp PKK'lı teröristlere 'Teslim olun' çağrısı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonları sürerken, teröristlerin kullanabileceği geçiş bölgesi Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki dağlara askeri helikopterlerle yüzlerce bildiri atıldı. Teslim olan PKK'lıların ailelerine kavuşma anlarının yer aldığı Kürtçe ve Türkçe basılan 2 ayrı bildiride, pişmanlık yasasına dikkat çekildi.

"GENÇLİĞİNİ SENİ KULLANANLARA HEBA ETME"

'Gerçeklerin farkında ol' başlıklı bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Liderlerin seni bırakıp kendi canlarını düşünerek kaçtı. Annen sana sarılsın! Gözyaşları artık son bulsun! Ailelerine kavuşan arkadaşların gibi sen de ailene kavuş. Gençliğini seni kullananlara heba etme. Ölüm korkusuyla yaşamak yerine, ailene kavuş, huzur içinde yaşa."

İşte teröristlerin geçiş güzergahına atılan o bildiriler;

Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahına 2 ayrı dilde bildiri attı
Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahına 2 ayrı dilde bildiri attı
Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahına 2 ayrı dilde bildiri attı
Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahına 2 ayrı dilde bildiri attı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mehmetçik, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahına 2 ayrı dilde bildiri attı - Son Dakika
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