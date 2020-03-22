Hakkari'de askerler, yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de askerler, yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor - Son Dakika

Hakkari'de askerler, yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor

6 saat önce

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askerler, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

Hakkari'de askerler, yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor, System.String[]

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askerler, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

Hakkari Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" kurdu.

Bu kapsamda kent genelinde 112 Acil Çağrı destek hattını arayarak yardım talebinde bulunanlara İl Jandarma Komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Emniyet ve Sağlık müdürlükleri ile Kızılay ekipleri yardım eli uzattı.

Ekipler, siparişler doğrultusunda aldıkları eşyaları talepte bulunan vatandaşların evlerine götürerek teslim etti. Evde sağlık hizmeti alan vatandaşların kontrolleri de sağlık görevlilerince sağlandı.

Çukurca ilçesinde sokağa çıkmaları kısıtlananların ihtiyaçlarını temin eden askerler, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek aldıkları ürünleri teslim etti.

Yaşlılar da askerlere yakın ilgi göstererek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:36 Kaynak: AA

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