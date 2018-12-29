Hakkari'de Askerlerin Üzerine Çığ Düştü
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mirgesav üs bölgesinde arızalanan su deposuna müdahale etmek üzere yola çıkan askerlerin üzerine çığ düştü.
Yaralanan 2 asker helikopterle Yüksekova
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerden biri kurtarılamadı. Diğer askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:14 Kaynak: AA
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