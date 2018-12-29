Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Askerlerin Üzerine Çığ Düştü

Hakkari'de Askerlerin Üzerine Çığ Düştü

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Hakkari'de Askerlerin Üzerine Çığ Düştü, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mirgesav üs bölgesinde arızalanan su deposuna müdahale etmek üzere yola çıkan askerlerin üzerine çığ düştü.

Yaralanan 2 asker helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerden biri kurtarılamadı. Diğer askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:14 Kaynak: AA

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