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Hakkari'de aşure ikramı

50 dakika önce

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara aşure dağıttı.

Hakkari'de aşure ikramı, System.String[]

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara aşure dağıttı.

Hacı Sait Camisinde düzenlenen programda 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Vatandaşlar, her yıl geleneksel hale getirilen aşure dağıtımdan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Aşure dağıtımına, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Özel Hareket Şube Müdürü Şaban Bayar katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:28 Kaynak: AA
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