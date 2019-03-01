Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Atletizm Yarışması

Hakkari'de Atletizm Yarışması

1 saat önce

Hakkari'de düzenlene atletizm yarışmasına 87 öğrenci katıldı.

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Hakkari'de düzenlene atletizm yarışmasına 87 öğrenci katıldı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Atletizm Geliştirme Projesi" kapsamında Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ Köyü karayolunda düzenlenen atletizm yarışmasına değişik okullardan 87 öğrenci katıldı. Oldukça heyecanlı geçen yarışmada, dereceye giren sporcu öğrencilerin daha sonra ödüllerinin verileceği belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Spor
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