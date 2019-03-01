Hakkari'de Atletizm Yarışması
1 saat önce
Hakkari'de düzenlene atletizm yarışmasına 87 öğrenci katıldı.
Hakkari'de düzenlene atletizm yarışmasına 87 öğrenci katıldı.
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Atletizm Geliştirme Projesi" kapsamında Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ Köyü karayolunda düzenlenen atletizm yarışmasına değişik okullardan 87 öğrenci katıldı. Oldukça heyecanlı geçen yarışmada, dereceye giren sporcu öğrencilerin daha sonra ödüllerinin verileceği belirtildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:20 Kaynak: İHA
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