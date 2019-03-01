Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Atletizm Yarışması

Hakkari'de Atletizm Yarışması

40 dakika önce

Hakkari'de atletizm yarışması düzenlendi.

Hakkari'de Atletizm Yarışması, System.String[]
Hakkari'de atletizm yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce başlatılan "Atletizm Geliştirme Projesi" kapsamında Kırıkdağ köyünde düzenlenen yarışmaya 87 öğrenci katıldı.

Yarışmaya katılan öğrenciler, araçlarla Kırıkdağ köyüne getirildi.

Trafiğe kapatılan kara yolunda startı verilen yarışmada öğrenciler dereceye girmek için yoğun çaba sarf etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin daha sonra verileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Hakkari, Atletizm, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi "Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak TSK'dan Personele Kritik PUBG Uyarısı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 18:54:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Atletizm Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]