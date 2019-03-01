Hakkari'de Atletizm Yarışması
40 dakika önce
Hakkari'de atletizm yarışması düzenlendi.
Hakkari
'de atletizm yarışması düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce başlatılan "Atletizm
Geliştirme Projesi" kapsamında Kırıkdağ köyünde düzenlenen yarışmaya 87 öğrenci katıldı.
Yarışmaya katılan öğrenciler, araçlarla Kırıkdağ köyüne getirildi.
Trafiğe kapatılan kara yolunda startı verilen yarışmada öğrenciler dereceye girmek için yoğun çaba sarf etti.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin daha sonra verileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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