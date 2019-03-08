Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Atletizm Yarışması

Hakkari'de Atletizm Yarışması

16 dakika önce

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamından okullar arası atletizm yarışması düzenlendi.

Hakkari'de Atletizm Yarışması, System.String[]
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamından okullar arası atletizm yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında bir süre önce 4 kategoride il ve ilçelerden 32 sporcunun katıldığı atletizm yarışmalarında dereceye giren sporcular, kent merkezine bağlı Kırıkdağ köyü yolu güzergahında yarıştı. Çekişmeli geçen yarışlarda dereceye giren sporcuların 30 Mart'ta Bitlis'te düzenlenecek olan yarışmaya katılacakları belirtildi.

Atletizm İl Temsilcisi Sacit Keskin, Kırıkdağ köyü yol güzergahında atletizm yarışması düzenlediklerini ifade ederek, yarışmanın renkli geçtiğini söyledi. Keskin, "Bu güzel ortamda çocuklarla spor yaptığımız için mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:42 Kaynak: İHA

Spor
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